شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر مد العمل بالأسعار المعمول بها خلال عام 2019 للأراضى بالمناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2019 للأراضى (بنشاط صناعى) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها فى 31/12/2019، وذلك حتى 30/6/2020، للسداد الفورى، وفى حالة السداد على أقساط يتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لفائدة البنك المركزى وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، وكتاب وزارة المالية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على تخصيص 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 46 فداناً، وتشمل، قطعة الأرض بمركز خدمات (ز) بمنطقة المستثمرين الجنوبية، لإقامة (مستشفى)، وقطعة الأرض رقم (34) بمركز خدمات التجمع الخامس، لإقامة مشروع تجارى إدارى، وقطعة الأرض رقم (A1) بالقطاع الأول بمركز المدينة، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم 285/ بالقطاع الثانى بمركز المدينة، بنشاط (تجارى إدارى)، وقطعة الأرض رقم (59) بالقطاع الأول بمركز المدينة، بنشاط (إدارى)، وقطعة الأرض رقم (138) بالقطاع الاول بمركز المدينة، بنشاط (تجارى إدارى)، وقطع الأراضى أرقام (‪86 - 87 - 88 - 89‬) بالقطاع الرابع بمركز المدينة، بنشاط (تجارى - إدارى)، وقطعة الأرض رقم (328/3) بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى إدارى.

Advertisements

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 8 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 13 فداناً، وتشمل، قطعة الأرض رقم 1 بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية A1 والمنطقة الصناعة A6، لإقامة مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية (نشاط هندسى)، وقطعة الأرض رقم 58 بمركز المدينة بالمرحلة الثانية، بنشاط إدارى، وقطعة الأرض بشمال غرب A6 بجوار المنطقة الجمركية، بنشاط هندسى، وقطعة الأرض رقم 14 بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية A1 والمنطقة الصناعية A6، لإقامة مصنع، وقطعة الأرض رقم 42 بمركز المدينة بالمرحلة الثانية، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض رقم 2 بمركز المدينة بالمرحلة الثانية، لإقامة نشاط تعليمي (مدارس)، وجزء من قطعة الأرض بالمجاورة رقم 39، لإقامة مستشفى خيري، وكذا إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 241 بالمنطقة الصناعية (جنوب 6 مليون م2)، مع تطبيق اللائحة المعمول بها بالهيئة، حيث إن الشركة قد قامت باستلام الأرض، وتخصيص قطعة الأرض رقم 15، بالمنطقة الصناعية جنوب A6، لإقامة مصنع لتصنيع أرفف معدنية عامة.

وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص 6 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية نحو 2.5 فدان، وتشمل، قطعة الأرض رقم (29) غرب منطقة المدارس، بنشاط إدارى، وقطعة الأرض رقم (30) غرب منطقة المدارس، بنشاط تجارى، وقطعتى الأرض رقمى (1،2) بمركز خدمات المجاورة الأولى بالمنطقة الأولى عمارات، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقم (4) بمركز خدمات المجاورة الثانية بالحى الرابع، بنشاط حضانة، وقطعة أرض بمنطقة عمارات الإسكان القومى، بنشاط تجارى، بجانب تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدينة بدر، بمساحة إجمالية نحو 71 فداناً، وتشمل، قطعة أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة جامعة، وقطعتى أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة مدرستين، وقطعة أرض بالمنطقة الترفيهية غرب المدينة، لإقامة نشاط فندقي، وقطعة الأرض رقم 2 بالمجاورة الأولى بالحى الأول، لإقامة نشاط محطة تموين وخدمة سيارات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 15 ألف م2، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مستشفى، وتخصيص قطعة الأرض رقم (3) بمساحة نحو 26.5 ألف م2، بالامتداد الغربي للمنطقة الصناعية الثامنة بجوار محطة الكهرباء، بمدينة السادات، لإقامة نشاط صناعي (كيماوي – هندسي).