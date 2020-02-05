شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للجلود: وضع تصور عاجل لمنظومة الذبح ودباغة والجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس المجلس التصديرى للجلود وضع تصور عاجل لإدارة منظومة دباغة وصناعة الجلود بما يساهم في حل المشكلات الحالية وزيادة الصادرات المصرية ، بعد تراجعها بنحو 24 % خلال عام 2019، والذى من المقرر أن يرفعها إلى مجلس الوزراء خلال أيام

وقال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية تراجعت بنحو 24.7% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2019 لتسجل نحو 73.6 مليون دولار مقابل 97.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018

وأضاف "الفولى" لـ"الخليج 365"، أن عيوب ذبح الماشية فى مصر من أبرز أسباب تراجع صادرات مصر من الجلود، موضحا أن الطرق الخاطئة للذبح تؤدى إلى انتشار البكتيريا في الجلد حتى وصوله إلى مرحلة التصدير وتعيش بداخله، مما أدى لانهيار جودة الجلود المصرية، وتراجع مستوياته إلى الدرجة الرابعة فى منافسته لمنتجات الجلود فى الدول الأخرى، بعد أن كان فى الصدارة، وتراجعت حجم الطلبات على الجلد المصرى إلى النصف بنحو 50% عن الفترات السابقة.

يذكر أن غرفة صناعة الجلود تدرس أيضا وضع آلية مناسبة لتحفيز الجزارين "القصابين" في حال السلخ الآلى لجلود الماشية الموردة لمصانع الجلود، مع التزام المصانع بشراء الجلود التي تم سلخها آليا فقط ، للحد من تداول الجلود التي يتم سلخها يدوثيا .

كما عقدت لجنة حكومية من مختلف الوزارات منذ أيام اجتماعا موسعا والتي تشكلت من وزراء التجارة والصناعة، والزراعة، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للجلود ورئيس غرفة دباغة الجلود ونصت توصيات اللجنة على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الزراعة وهى :

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1- قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن أعمال الرش الوقائى للماشية، وأماكن تواجد الحظائر لمكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة للأمراض.

2- إعادة النظر في مدى فاعلية برامج التحصينات الحالية ومراجعة جودة المواد المستخدمة في عمليات الرش ومدى صلاحيتها وتطورها فى مقاومة الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مربى الماشية حال الامتناع عن إجراء عمليات التحصين.

3- تفعيل عملية ترقيم جلود الماشية بما يحقق عملية الرقابة وتتبع ذبحها، وسلخ جلودها آليا بالمجازر، بما يساهم فى منع التداول جلود الماشية المذبوحة خارج المجازر .

4- تشديد الرقابة داخل المجازر على عمليات الذبح والالتزام بالسلخ الآلى، وتوفير الحماية اللازمة للأطباء البيطريين داخل المجازر.