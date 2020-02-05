شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 فبراير، استقرارا فى سوق الصاغة، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب هبوط ملحوظ أمس.



أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18 سجل 591 جنيها للجرام عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام عيار 24 سجل 788 جنيه للجرام أوقية الذهب 1560 دولارا . الجنيه الذهب 5520 جنيها .

أسعار الذهب كانت سجلت أعلي مستويات في أكثر من ثلاثة أسابيع لتبلغ 1588 دولار، بعد أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي، وكذلك تفشي فيروس كورونا.

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وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب خلال يناير 2020 سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس باكثر من 4% منذ مطلع العام الجارى، نتيحة الاضطرابات بالشرق الأوسط، وتفشي فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.

وأشار إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لدية فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الذهب منذ عام 1981 يرتفع سنويا بنسب متفاوتة لتتراوح بين 20 إلى 36 % سنويا، إذن فالمعدن طوال الوقت فى ارتفاعات متتالية، وعام 2016 شهد زيادة غير مسبوقة للذهب فى مصر بنسبة 256 %، فالذهب مرتبط بأسعار عالمية وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه فى مصر، وكذلك عوامل العرض والطلب ".

وأكد واصف، أن شراء الذهب مناسب فى كافة الأوقات لأنه ملاذ استثمارى آمن، خاصة فى ظل اضطراب العملة بصورة مستمرة، لافتا إلى أن ارتفاع البترول وانخفاض الدولار عالميا وكذلك الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة، كلها تدفع فى اتجاهات زيادة أسعار الذهب، لذلك إذا كان مواطن لدية فائض مالى فإن الذهب مناسب له.

وتابع واصف، أن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت 4 % منذ مطلع العام الجارى، لكنها أخذت طريقها للتراجع فى ظل اتجاه البعض لجني الأرباح ومع بيانات اقتصادية ايجابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ترقب مستمر لما تسفر عنه التطورات التى يشهدها الاقتصاد الصيني، جراء تفشي فيروس كورونا.