شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواجه دعم قوي– تحليل -5-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس للبدء بتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة بعد مواجهته للدعم التاريخي الممتد نحو 2.4840 والموضح بالرسم المرفق, كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية لعزز بذلك استسلام السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع بذلك انجذابه نحو 2.6160 وصولا نحو 2.6930.

أما تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع بذلك استهدافه لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.4200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4800 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم