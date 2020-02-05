شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– تحليل - 5-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا ضمن محاور القناة الصاعدة حتى هذه اللحظة لنلاحظ استناده المتكرر للدعم الأولي المستقر عند 950.00 بهدف تجديد المحاولات الصاعدة, تؤول الجانبية اللحظية لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليتمكن من خلالها من الوصول نحو 1025.00 و 1062.00 بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
أما تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد استسلامه مجددا للمحاولات التصحيحية الهابطة ولننتظر بذلك اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 910.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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