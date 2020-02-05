الباوند مقابل الين يصطدم بالمتوسط المتحرك-تحليل - 5-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج باستئناف الهجوم السلبي نظرا لمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 140.88 ليعيق بدوره الهجوم السلبي الأخير وليجبره على تشكيل ارتداد إيجابي نحو مستوى 142.40. نود التذكير بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بشرط ثبات المقاومة الممتدة نحو 143.75 ولنبقى بانتظار استهداف السعر خلال الفترة القريبة والمتوسطة لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 140.25. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.70 و 141.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط

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