شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 5-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج مؤخرا لتأجيل الهجوم السلبي نظرا لاندفاعه فوق الحاجز الأولي المستقر عند 120.30 لنلاحظ من الرسم المرفق انجذابه مباشرة نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 120.80.
كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 يزيد بدوره من الضغوط الإيجابية المؤقتة ليسهل مهمة اختبار السعر للمقاومة المحورية الممتدة نحو 121.25 ومن ثم لنرتقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 121.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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