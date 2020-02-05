أرباح بى.إن.بى باريبا تفوق التقديرات فى الربع الرابع من 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق بى.إن.بى باريبا أرباحا فصلية تفوق تقديرات المحللين اليوم الأربعاء، لكنه خفض هدفه للأرباح فى 2020 وحذر من أن الإيرادات من شبكته لخدمات التجزئة فى أوروبا قد تهبط على نحو متواضع هذا العام.
وقال البنك فى بيان "تعديل السياسات النقدية فى صيف 2019 أدى إلى بيئة لأسعار الفائدة غير مواتية على نحو أكبر مما كان متوقعا فى بداية 2019".
وخفض البنك هدفه للعائد على الأصول الملموسة، وهو مقياس للربحية، إلى 10% من 10.5%.
وارتفع صافى الربح فى الربع الرابع من العام 28.2% إلى 1.85 مليار يورو (مليارى دولار). وفاق متوسط توقعات عند 1.71 مليار يورو فى مسح أجرته رويترز لآراء أربعة محللين.
وارتفعت الإيرادات 11.5% إلى 11.33 مليار يورو مدفوعة بنمو قوى للإيرادات فى أنشطة الدخل الثابت وتداول الأسهم.
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