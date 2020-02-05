شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزى يخفض أسعار الفائدة على الإيداع لأجل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف البحرين المركزى اليوم الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة على الإيداع لأجل شهر بمقدار 15 نقطة مئوية إلى 2.45% من 2.6%.

وقال البنك إن التحرك "يأتى... فى سياق الإجراءات التى يتخذها المصرف المركزى لضمان انسيابية أداء أسواق النقد فى مملكة البحرين".

وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسى للإيداع لأجل أسبوع وسعر الفائدة للإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 2.25% و2% على الترتيب.

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كما لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الفائدة للإقراض عند 4%.