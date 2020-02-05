الاقتصاد

النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية يوم أمس ليهاجم مستوى 50.00، حيث تمكّن من إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 48.30.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل التداولات داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 51.80 لاستمرار الانخفاض المقترح.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا