النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية يوم أمس ليهاجم مستوى 50.00، حيث تمكّن من إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 48.30.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل التداولات داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 51.80 لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.30 والمقاومة 51.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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