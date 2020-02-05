شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من المقاومة – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليصل إلى المقاومة المحورية 0.9712، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 0.9588.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.9836 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط