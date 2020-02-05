الدولار الأسترالي يحقق مكاسب طفيفة – تحليل - 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع الهادئ ليقترب من اختبار مقاومة فرعية تشكّلت عند مستوى 0.6754 المكسور سابقاً، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف تجاوز مستوى 0.6670 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6615، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 0.6820.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6660 والمقاومة 0.6760
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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