شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 53.55، ويعود للتذبذب حول دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 52.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 56.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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