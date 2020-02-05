شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر الدعم – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للدعم المحوري 17.60 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 18.38 مبدئياً.

الثبات فوق 17.60 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي والتوجه نحو 16.96 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد