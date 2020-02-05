شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس عند مستوى 1554.10، ويبدأ اليوم بميل صاعد في إشارة لتوجه السعر لتعويض خسائر الجلسات الماضية، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، ليكون الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 1575.90 مبدئياً.

نشير إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر للتوجه نحو 1611.20 كمحطة إيجابية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1554.10 سيضغط على السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي الذي يتواجد عند 1536.50 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد