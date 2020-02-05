شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بميل صاعد جديد ليبدأ محاولات تخطي مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم صاعد يدعم التوقعات بمواصلة الاتجاه الإجمالي الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة إيجابية ننتظر أن تحفز السعر على إكمال النموذج المذكور للاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.3320 ثم 1.3360.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3260.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد