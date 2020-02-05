شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 109.33 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 110.50 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد