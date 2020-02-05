شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار ضيق منذ يوم أمس ويستقر دون المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ويبدأ بتقديم إشارة تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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