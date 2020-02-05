شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.0985 ثم 1.0880 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن تأثير نموذج الرأس والكتفين لا يزال فعالاً ويدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1095 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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