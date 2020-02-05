شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة عشرة في ستة وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في باريس وحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن ابتكار الدفع في جامعة ستانفورد.

في تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1036 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1044، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1034، بينما حقق الأعلى له عند 1.1046.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.3 مقابل 51.1 في كانون الأول/ديسمبر.

كما يترقب المستثمرين أيضا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.7 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.4 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 54.2، ومقابل 52.9 في كانون الأول/ديسمبر.

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وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، ومقابل 50.0 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح تراجع 0.5% مقابل ارتفاع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف وظيفة مضافة مقابل 202 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر كانون الثاني/يناير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلي 48.2$ مليار مقابل 43.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.1 مقابل 55.0 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله من البيانات الاقتصادية الهامة التي تعطي نظره مبدئية لوتيرة النمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم.