شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وبالأخص مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الذي شهدت خلال جلسة الأمس أفضل أداء يومي لها منذ آب/أغسطس الماضي وذلك وسط تفاؤل بعض المستثمرين في الأسواق حول كون تأثير فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة المئات في الصين وأصاب عشرات الألف عالمياً، سيظل قصير الآجل على الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الرابع والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 4.0% مقابل 4.1% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.2%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2%، بخلاف التوقعات عند 0.3%، وأظهر قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص استقراراً عند 0.6% متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي فيليب ليو كلمة تحت عنوان "السنة المقبلة" في نادي الصحافة الوطني في سيدني والتي أعرب من خلالها أنه على الرغم من كونه هناك مبرر للتوسع في تخفيف السياسة النقدية، إلا أن هناك مخاطر من انخفاض أسعار الفائدة، وجاء ذلك عقب ساعات من قرار البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

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ويأتي ذلك في أعقاب عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية مع مطلع هذا الأسبوع عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا والذي حصد حياة أكثر من 500 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الاثنين التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.04% ليربح 17.47 نقطة ويصل إلى المستوى 1,701.71، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.15% ليربح هو الأخر 265.41 نقطة ويصل إلى المستوى 23,350.00.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.58% ليربح 59.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,845.41، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.58% ليربح هو الأخر 43.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,827.17.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليربح 142.36 نقطة ويصل إلى المستوى 26,818.34، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.66% ليربح هو الأخر 14.30 نقطة ويصل إلى المستوى 2,172.20.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.62% ليربح 70.99 نقطة ويصل إلى المستوى 11,582.48، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح هو الأخر 23.00 نقطة ويصل إلى المستوى 6,971.70.