شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بدعم إيجابي متواصل لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.11 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.40 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.95 ومستوى المقاومة 8.40.
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