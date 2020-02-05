الاحساء للتنمية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاحساء للتنمية (2140) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.13% بما يعادل 0.50 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.18 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.18.
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