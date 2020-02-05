الاقتصاد

أسمنت تبوك يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت تبوك (3090) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.78% بما يعادل 0.48 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة

 

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.50، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 19.00.

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