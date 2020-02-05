شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.29% بما يعادل -0.16 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.90، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.74 ومستوى المقاومة 12.90.