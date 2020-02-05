شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مسك (2370) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.41% بما يعادل 0.24 نقطة، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.79، ليستهدف مستوى المقاومة 11.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.79 ومستوى المقاومة 11.02.