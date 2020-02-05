شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد سجل السهم أدنى سعر له في آخر جلساته عند 16.60، ليرتد منه ارتفاعاً ويقلص من خسائره تلك في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليغلق السهم على انخفاض بلغت نسبته -0.12% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.28، ليستهدف مستوى الدعم 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.20 ومستوى المقاومة 17.28.