العربي الوطني يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العربي الوطني (1080) الانخفاض في آخر جلساته، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.20 نقطة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 27.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 25.00 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00.
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