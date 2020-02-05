شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 0.17 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.46، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.46 ومستوى المقاومة 9.00.