شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل والتي أظهرت انخفاض قراءة معدل البطالة إلى 4.0% مقابل 4.1% والتي عدلت من 4.2% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.2%، وذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، وأظهر قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص استقراراً عند 0.6% متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.