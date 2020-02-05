شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 25.71 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طالما ظل المؤشر مستقراً دون مستوى المقاومة 8197.39، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8076.79 ومستوى المقاومة 8300.00.