شكرا لقرائتكم خبر عن " الإحصاء" : 108 ملايين دولار زيادة فى صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بأكتوبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات المصرية من السلع نصف مصنعة بشكل ملحوظ فى شهر أكتوبر الماضي، بينما حققت السلع تامة الصنع انخفاضا فى المقابل، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر أكتوبر، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز، أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة ارتفعت من 477.3 مليون دولار لتصل إلى 639.3 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 108

مليون دولار فى أكتوبر

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وأظهرت البيانات أيضا تراجع طفيف فى صادرات السلع تامة الصنع لتنخفض من مليار و231.6 مليون دولار إلى مليار و36.7 مليون دولار، بفارق نحو 194.9 مليون دولار، وبالنسبة لأهم الصادرات من أهم السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كانت المنتجات الغذائية في صدارة القائمة حيث بلغت صادرات المنتجات الغذائية في شهر أكتوبر الماضي نحو 324.5 مليون دولار، مقابل 249.1 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 75.4 مليون دولار، يليه الصادرات المصرية من الملابس والتي ارتفعت من 141.6 مليون دولار في أكتوبر الماضي، إلى 151.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة بلغت نحو 10.1 ملايين دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية أيضا الصادرات من الاسمنت لترتفع من 10 مليون دولار فى أغسطس الماضي إلى 11 مليون دولار في أغسطس من العام الماضي، بفارق بسيط بلغ مليون دولار فقط.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات المصرية من الحديد والصلب من 98.6 مليون دولار في أكتوبر الماضي إلى 73.7 مليون دولار في أكتوبر من العام الماضي، يليها الصادرات المصرية من الأدوية لتصل من 22.5 مليون دولار في أكتوبر الماضي، إلى 21.4 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت المنسوجات من 69.7 مليون دولار في أكتوبر الماضي إلى 75 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.