شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 6975 نقطة، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة ضغطا على السهم مما نتوقع معه ان يشهد تراجعا لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 7150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,915 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,006 نقطة