شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 10270 نقطة، وذلك بعدما لامس الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 10150 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,229 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,292 نقطة