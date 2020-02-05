شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً أعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللوون ارتفاعها بحوالي ثلاثة ملايين برميل.



وزاد مخزون البنزين 1.9 مليون ببرميل في نفس الفترة بينما اننخفض مخزون المقط\رات بحوالي 1.78 مليون برميل.



وسوف تصدر إدارةة معلومات الطاقة يووم الأربعاء البيانات الرسمية لمخزونات النفط والتي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.