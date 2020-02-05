شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً أعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللوون ارتفاعها بحوالي ثلاثة ملايين برميل.
وزاد مخزون البنزين 1.9 مليون ببرميل في نفس الفترة بينما اننخفض مخزون المقط\رات بحوالي 1.78 مليون برميل.
وسوف تصدر إدارةة معلومات الطاقة يووم الأربعاء البيانات الرسمية لمخزونات النفط والتي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً أعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.