شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها..والداو جونز يقترب مجددا من 29 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بتركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وتجاهل القلق من فيروس كورونا القاتل وانتشار في الصين.



وأعلنت الحكومة الصينية وفاة اكثر من 400 شخص جراء فيروس كورونا بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرين ألف شخص آخرين.



وذكرت المزيد من الدول حول العالم زيادة عدد الإصابات لديها بفيروس كورونا بينما أعلنت الفلبين اول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين.



ومن جانبه، صرح المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأنه لا يتوقع تأثر النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير بالفيروس الصيني.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1% مغلقا عند 49.61 دولار للبرميل، وهو أول إغلاق دون خمسين دولارا منذ يناير/كانون الثاني عام 2019، وسجل أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 49.6 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.9% وأغلق عند 53.96 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 408 نقاط) إلى 28807 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 289044 نقاط وأقل مستوى عند 28696 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 194 نقطة) إلى 9468 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 9485 نقطة وأقل مستوى عند 9374 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 3297 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3307 نقاط وأقل مستوى عند 3280 نقطة.