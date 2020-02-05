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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي بفعل إشارات قوة الطلب في أمريكا الشمالية وذلك على الرغم من القلق من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تصدير 1.36 مليون طن من الصويا خلال الأسبوع الماضي وهو ما تجاوز توقعات تتراوح بين 550 ألف و1.20 مليون طن.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية تصدير 130 ألف طن من جانب شركات خاصة لمستهلكين في مصر.
وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من 400 حالة بينما أصيب ما يقرب من عشرين ألف شخص آخرين.
ومن جانبه، صرح المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن انتشار الفيروس في الصين لن يؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 8.79 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8.87 دولار وأقل سعر عند 8.73 دولار.
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