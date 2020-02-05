شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يهبط بأكثر من 9% عقب تسجيل خسائر فصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات ما بعد انتهاء جلسة الثلاثاء متأثرا بصدور نتائج أعمال فصلية سلبية من الشركة الأمريكية خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وسجلت "فورد" خسائر فصلية بنحو 1.7 مليار دولار أو 42 سنتاً للسهم خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بخسائر قدرها 100 مليون دولار أو ثلاثة سنتاتت للسهم قبل عام.



وباستثناء بعض البنود، ربحت "فورد" 12 سنتا للسهم خلال آخر ثللاثة أشهر من العام الماضي مقارنة بمكاسب قدرها 30 سنتا للسهم في نفس الفترة من عام 2018.

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وهبطت إيرادات صانعة السيارات الأمريكية بنسبة 5% إلى 39.7 مليار دولار من 41.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



كانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق أرباح معدلة قدرها 17 سنتاً للسهم وإيرادات بحوالي 39.6 مليار دولار.



وتتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة بين 5.6 مليار دولار و6.6 مليار دولار خلال عام 2020، كما تتوقع أرباحا فصلية في الربع الأول بنحو 1.1 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "فورد"" بنسبة 9.5% إلى 8.31 دولار بعد إغلاق الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.2% إلى 9.18 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 9.24 دولار وأقل سعر عند 9.07 دولار.