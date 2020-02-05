شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 276 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 283 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى أول ثم 260 فلس مستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 283 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 273.0 بينما مستوى المقاومة هو 279.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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