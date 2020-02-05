شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 28٫30 فلس امس الثلاثاء، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم القوي عند 26 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.4 بينما مستوى المقاومة هو 29.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط