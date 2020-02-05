شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 14٫70 ريال، الا انه اغلاق منخفضا عند مستوى 13٫80 فلس،مخترقا مستوى الدعم السابق عند 14 فلس، وبالتزامن مع اغلاق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 12 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.4 بينما مستوى المقاومة هو 14.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط