شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الطاقة القابضة (ENERGYH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 21 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 21.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط