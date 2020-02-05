شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي اشرنا فيه الى ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 16٫30 ومستوى 15 فلس، فقد واصل السهم تراجعه مخترقا المستوى الاخير، حيث اغلق عند مستوى 14٫40 فلس، مما نتوقع معه استعادة الاتجاه الهابط على المدى القصير وامكانية الوصول لمستوى الدعم 13 فلس كمستوى أول ثم 10 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.3 بينما مستوى المقاومة هو 14.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط