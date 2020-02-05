شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 477 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 450 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 473 بينما مستوى المقاومة هو 484 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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