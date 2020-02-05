شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يشهد انخفاضا كبيرا -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 36٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 43 فلس، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة لاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 28 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34 بينما مستوى المقاومة هو 39 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط