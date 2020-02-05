شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس، في ظل تدني كمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع ، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 235 فلس كمستوى أول ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 247 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 238.0 بينما مستوى المقاومة هو 242.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط