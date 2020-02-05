شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 05-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مرة اخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 6٫66 ريال، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع تراجعا لمستويات قد تصل الى 5٫62 ريال كمستوى أول ثم 6٫25 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط