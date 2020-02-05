البنك التجاري (CBQK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4٫53 ريال، مخترقا بذل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع امكانية الوصول لمستوى 4٫30 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 4٫50 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.60 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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