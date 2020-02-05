شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يعلو 1.16% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء. وزاد نيكي 1.16% % مسجلا 23351.47 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 % إلى 1701.79 نقطة. كان المؤشر نيكى القياسى، هبط فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء. ونزل نيكى 0.40 % مسجلا 22881.13 نقطة فى حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 % إلى 1667.25 نقطة.

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