شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث انطلقت فترة التداول والاكتتاب في حقوق الأولوية يوم الإثنين 27 /‏01/‏ 2020م، مبينة أن نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم الإثنين 03/‏ 02 /‏2020م، فيما ستنتهي مرحلة الاكتتاب يوم الخميس 06/‏ 02 /‏2020م. وبيَّنت الشركة أنه يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب بالأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد. وأشارت إلى أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي. كما يتعهد متعهدو التغطية لعملية الطرح بتغطية حقوق أولوية الشركة في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب. ودعت المستثمرين، الراغبين في الاكتتاب لبيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض.

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